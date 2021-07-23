Гитарист "Чайфа" Бегунов выдавал себя за мужа женщины, избившей сына Стаса Пьехи

Гитарист группы “Чайф” Владимир Бегунов стал невольным участником скандала вокруг темы с избиением сына Стаса Пьехи. Два дня он представлялся футбольным арбитром Владиславом Безбородовым и с радостью раздавал комментарии журналистам.

Когда журналисты звонили лже-Безбородову, мужской голос на том конце провода подтверждал, что это он и проявлял желание общаться, несмотря на то, что тема касалась ребенка и ни с одной стороны не была забавной. По телефону “муж” Ирины Безбородой, той самой женщины, которая напала на ребенка Пьехи, нелестно отзывался о супруге и уверял, что после случившегося выгнал ее из дома.

Но через два дня гитаристу “Чайфа” наскучила эта тема и он официально признался в пранке.

"Мы хихикали и собирались опубликовать на днях сатирический пост о части представителей современной журналистики. Придумывали смешные ответы для будущих звонков. Но постепенно ситуация приняла серьезный оборот. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их", — написали представители группы “Чайф” на их странице в Instagram. Среди "пострадавших" от розыгрыша Бегунов назвал РБК, "Известия", "КП", "Ура.ру", МузТВ, LIFE, "СтарХит".

Напомним, семилетнего сына Стаса Пьехи избила соседка по коттеджу в поселке Рощино под Петербургом 19 июля. Нападавшей женщиной оказалась жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина. Конфликт разгорелся после того, как Петя Пьеха проткнул карандашом чужой бассейн. Хозяйка дома решила разобраться с мальчиком и швырнула его на землю. От удара отпрыск певца получил сотрясение мозга и сейчас находится с мамой Натальей Горчаковой в больнице.

Стас Пьеха, не дождавшись извинений от Ирины Безбородовой, нанял адвоката, сейчас делом также занимается прокуратура и СК. Возбуждено уголовное дело.