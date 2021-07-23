С выписанным из больницы Михаилом Боярским общается только сын

Воссоединиться с семьей Боярскому пока не удалось — придется еще немного подождать. Об этом рассказал сын Михаила Сергеевича, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

“Отец пока что находится в квартире, а все остальные — мама и внуки — на даче, — объяснил Сергей Боярский. — Дело в том, что больница — это же все равно не самая безопасная среда. Так что мы дождемся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно “восстановим” его в статусе члена семьи. Пока что с ним лично буду общаться только я — я уже прошел и вакцинацию и ревакцинацию, мне ничто не грозит”.

В больнице, добавляет Сергей, Михаил Боярский держался как настоящий мушкетер — не сетовал и не капризничал. Единственное, что его утомляло (кроме, конечно, разлуки с семьей) — изоляция и однообразие. Михаил Сергеевич даже рассказывал родным, что не понимает, кто именно и в какой день его лечит, потому что все врачи носили плотные комбинезоны и маски с защитными экранами. А еще COVID-19 неожиданным образом повлиял на вкусовые пристрастия знаменитого актера.

“Отец у меня вообще любит фастфуд. И он не из тех людей, кого можно напугать словом “вредно”, — смеется Сергей Боярский. — Так что мама (художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан) периодически передавала ему через приемное отделение пиццу и “Доширак” с говядиной. Видимо, из-за коронавируса отцу захотелось разнообразить свой рацион чем-нибудь остреньким”.

“Пока что преждевременно об этом говорить, но по словам врачей, есть огромная вероятность, что легкое течение болезни предопределила прививка, — констатировал Сергей Боярский. — И я очень надеюсь, что для кого-то это станет дополнительным стимулом не тянуть и тоже пройти вакцинацию. Не подвергать опасности ни себя, ни других. Отец, насколько я понимаю, заразился в театре. Там — да как, впрочем, и у нас в Госдуме — до сих пор не единого мнения о том, надо вакцинироваться или нет. И вот вам результат”.

Напомним: Михаил Боярский попал в больницу 14 июля. По информации нашего издания, коронавирус у него нашли почти случайно — в больницу Народного артиста РСФСР направили из-за недомогания, развившегося на фоне аномальной жары.