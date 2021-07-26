26.07.2021, 15:30
Великолепный результат! Эстонская спортсменка разделась и показала свою фигуру “до” и “после”(3)
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Фитнес-блогерша Эрна Хуско удивляет подписчиков своими потрясающими результатами. Однако многие из них думают, что это не спорт помог ей преобразить фигуру, а пластическая операция.
Сейчас спортсменка Эрна Хуско живет в Финляндии, однако на протяжении восьми лет ее дом также был в Эстонии. Она часто выставляет откровенные фотографии, показывая свою подтянутую фигуру, и также рекламирует свой спортивный курс.
Недавно она выставила фото, где показала свою фигуру “до” и “после”, но подписчики считают, что это заслуга пластического хирурга. “Безумно, на что способна пластическая хирургия”, — написали ей в комментариях. Но некоторые из подписчиков встали на ее защиту: “ты видишь ее бедра? у нее много мускулов, а не пластика. ты тупой что ли?”.
Как вам результаты спортсменки? Делитесь мнением в комментариях!