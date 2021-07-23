Заработав 35 миллионов, Олег Меньшиков ссылается на финансовый кризис и увольняет актеров

“Под раздачу” попали актеры-предпенсионеры и многодетные. Для многих из них даже те небольшие деньги, которые они получают в качестве гарантированного оклада (как говорят, 230-350 евро в месяц), — это единственный заработок.

Дирекция объяснила сокращение штата сложной экономической ситуацией на фоне пандемии.

Пресс-служба театра подтвердила: да, сокращения будут “в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции”. Действия дирекции находятся в рамках правового поля и трудового законодательства РФ. Руководство театра уклонилось от комментариев: оно находится в отпуске.

Коронавирус действительно нанес серьезный удар по театральной отрасли. Но к счастью, не все её яркие представители пострадали. На сайте департамента культуры Москвы опубликованы сведения о доходах руководителей подведомственных учреждений. Например, доход худрука Театра им.Ермоловой (он был тогда еще и директором) Олега Меньшикова за прошлый коронавирусный год составил 400 тысяч евро (35 млн рублей). При этом предковидный 2019–й год был для него не столь урожайным — Олег Евгеньевич заработал лишь 135 тысяч.

Естественно, у любимца публики заработок складывается и из зарплаты, и из оплаты за работу в спектаклях, и из гонораров за съемки. Однако артистам от этого не легче. Особенно их обижает, что им играть не давали, зато оплачивают артистов приглашенных. “Ладно бы они были звездами. В основном — никому не известная молодежь. — возмущаются артисты театра. — Получается, что штатные сидят без работы на голом окладе. А в спектаклях играют люди, работающие по срочным договорам. И ставка у них гораздо больше, чем у нас. Это к вопросу о “сложной экономической ситуации”, на которую ссылается руководство”.

И уже оказывается, что претензии копились постепенно: “Когда к нам пришел Олег Евгеньевич, он постепенно сокращал старый репертуар, заменял его новыми спектаклями и новыми артистами. Актеры, которые были заняты в старых спектаклях, просто выдавливались из театра. Им намеренно не давали работу”.

Теперь артисты обещают собрать пресс-конференцию, где более подробно раскроют суть своих претензий — и по поводу увольнения, и по поводу всех девяти лет, что театром руководит Меньшиков.