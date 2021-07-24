Голливудская звезда эстонского происхождения рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии

"В возрасте от 12 до 20 лет я многократно была жертвой сексуального насилия", — сказала Мена.

Часть этих ужасных воспоминаний Сувари изложила и в своей книге. Так, там упоминается эпизод с самым первым изнасилованием. Случилось это, когда Мена была в шестом классе, незадолго до ее 13-летия. Ее изнасиловал один из приятелей ее старшего брата.

“Часть меня умерла в тот день. Он использовал меня, развлекался со мной, а затем просто вышвырнул меня. Он назвал меня шлюхой. У меня никогда не было здорового отношения к сексу. Мой выбор был утрачен. И этот случай, вкупе с тем, что я уже и так не чувствовала себя услышанной, сформировал мое представление о себе. Вот такая у меня ценность”, — рассказала Мена.

Когда актрисе было 15 лет, Сувари переехала в Голливуд, чтобы заняться актерским мастерством. Ее менеджер в то время, которого она считала своим другом и защитником, также хотел иметь с ней сексуальные отношения.

“К этому времени моя семья практически распалась. Моя мать переехала и хотела найти себя, а мой отец (он был намного старше матери) находился в упадке умственно и физически. Я не чувствовала, что у меня есть другие варианты или я достойна жизни, которая была бы другой”, — призналась Мена.

После этого Сувари начала часто посещать вечеринки и пристрастилась к наркотикам: “Я обращалась к любой форме самолечения, которую могла найти, просто чтобы выжить. Я просто пыталась выжить”.

В 17-летнем возрасте Сувари встретила мужчину (его она называет Тайлером), который также подвергал ее сексуальному насилию на протяжении трех лет их отношений. “Я помню, как подумала: может быть, отношения складываются именно так — крики, оскорбления, абьюз. Я чувствовала, что каким-то образом сама навлекла на себя все это. От Кей Джея до Тайлера это был процесс разрушения”, — сказала актриса.

“Я вела двойную жизнь. Каждый раз, когда выходила на съемочную площадку. Каждый раз, когда у меня брали интервью, я все время играла. Для меня это была еще одна роль, что я в порядке”, — вспоминает звезда.