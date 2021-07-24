Юлия Савичева уже год не может встретиться с маленькой дочкой

Сейчас артистка собирает необходимые документы, чтобы сменить гражданство ради дочки.

“Я мечтаю об отпуске в Португалии. Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в этой европейской стране. Туристов туда из-за пандемии сейчас не пускают. Хотя виза у меня есть. Я долго не видела Анютку. В августе будет год. Я два месяца жду бумагу, что не судима. Дочь видела меня только по видеосвязи”, — рассказала Юлия Савичева в эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” на “Русском радио”.

Юлия призналась, что будет очень рада, если кто-то услышит о ее трудностях и поможет ей с мужем преодолеть бюрократические проволочки.

В Португалии еще в середине 90-х обосновались родители супруга Савичевой — композитора Александра Аршинова. Юлии и Александру так понравилась эта страна, что они тоже купили там дом. Затем в 2017 году родилась дочка Анна, которую Савичева хотела растить в Португалии. Юлия всерьез хотела переселиться в Европу. Но в итоге артистка оставила дочь в Португалии с бабушкой и дедушкой, а сама вместе с мужем вернулась в Россию, чтобы зарабатывать на жизнь.

Супруги часто навещали дочку в Португалии, пока не грянула пандемия. Границы закрылись на замок, и теперь Савичева почти не видится с Аней. Тогда они с мужем приняли решение оформить португальское гражданство.

“Мы хотим летать туда вне зависимости от того, есть там карантин или нет”, — заявила певица.

Раньше Юлия и ее муж летали в Португалию раз в полтора-два месяца. Но из-за пандемии разлука затянулась, и они не виделись с дочкой уже год.

“В Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик, — рассказывала Савичева в интервью “Телепрограмме”. — Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно — уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей. Мы сейчас часто общаемся в онлайн-режиме”.