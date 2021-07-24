“Началось сарафанное радио”: Александр Збруев обиделся на новость о своей госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг сообщения о своей госпитализации: “Дело в том, что была глупость допущена нашей администрацией, которая — когда отменили спектакль, в котором мы участвовали, — написала перед входом, куда входит зритель: „Спектакль отменяется по причине болезни народного артиста Збруева Александра Викторовича“. Поэтому началось вот такое сарафанное радио”, — посетовал актер.

Он подчеркнул, что сейчас находится дома. Госпитализация ему действительно предстоит — ежегодная и плановая.

“Что касается моего планового обследования, я делаю это каждый год обязательно. Как раз в это время. Сейчас я нахожусь дома, в прекрасном состоянии. Мне 83 года, понимаете? Конечно, у каждого человека существуют какие-то отклонения, но я о них не думаю. Я просто знаю, что у меня будет плановое обследование, которое я делаю каждый год где-то пять-семь дней”, — подчеркнул Збруев.

Актер отметил, что не знает точно, когда именно отправится в больницу. При этом он выразил негодование из-за того, что СМИ начали писать о его госпитализации.

“То, что такое возбуждение это вызвало у ваших коллег, оно меня всегда как-то беспокоит. Даже не по отношению ко мне, а по отношению к моим товарищам друзьям, которым начинают какие-то небылицы рассказывать. Была допущена глупость администрацией нашего театра, поэтому началась вот такая вот фигня!” — подытожил 83-летний актер.