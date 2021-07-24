Кем работать представителям знаков Зодиака, чтобы разбогатеть

Овен

Может показаться, что любая профессия подвластна Овнам. Вот только многие виды работ кажутся им слишком скучными. Астрологи советуют присмотреться получше к таким профессиям как журналист, бизнесмен, политик. Эти сферы деятельности не позволят скучать.

Телец

Любители стабильности Тельцы стремятся к такой работе, которая не будет мешать их повседневной жизни. Однако зачастую это тормозит их развитие. Предпочтительными сферами для представителей данного знака зодиака будут бизнес, инженерное дело, аграрные профессии.

Близнецы

Близнецы грешат тем, что зачастую могут не доводить дела до конца. Поэтому им стоит выбрать профессии, в которых платят за процесс, а не конечный итог. Можно поискать себя в журналистике, науке, политике.

Рак

Представители этого знака хотят получать не только достойную плату за труд, но и благодарность за свой ценный вклад в общество. Ракам удастся добиться этого в медицине, кулинарии, управлении персоналом.

Лев

Перед Львами открыты многие дороги. Благодаря их сильному характеру и стремлению к лидерству, они чаще всего добиваются желаемого. Они могут построить карьеру в политике или бизнесе, заняться научной деятельностью, преподаванием.

Дева

Главный критерий для Дев на работе — получать удовольствие и быть при деле. Их трудоголизм может им обеспечить достойную зарплату в науке, бухгалтерском деле, юриспруденции.

Весы

Для максимальной реализации своих талантов Весам нужно быть в коллективе. Искать работу стоит в сфере социальных услуг, издательском деле, журналистике.

Скорпион

Выбирая свою профессию, представители этого знака будут полагаться на интуицию и свой внутренний стержень. Их твердый характер позволит добиться успехов в таких сферах как политика, журналистика, бизнес. Также из Скорпионов получаются прекрасные руководители.

Стрелец