Конфликт Егора Крида и Вали Karna.val разгорается с новой силой

Клип Крида на новую песню Pussy Boy, вышедший несколько дней назад, возмутил его экс-избранницу. Девушка считает оскорбительным то, как рэпер представил ее в ролике.

Karna.val записала сторис, в которых обвинила музыканта в трусости. Если бы ее отец был жив, Крид никогда бы не выпустил такую песню, полагает блогер. Несмотря на то, что у девушки нет заступников, она заявляет фанатам, в том числе обращаясь к бывшему, что «вывезет все сама, впрочем, как и всегда».

Реакцией Вали на разгоревшийся скандал стала ее новая песня Abuser Boy, в названии которой обыгрывается нашумевший трек Крида. В своих строчках она признается, что Егор не такой чуткий и ранимый, каким может показаться при прослушивании его последнего альбома.

Рэпер не остался в долгу и ответил несколькими хлесткими высказываниями, в которых обвинил Валю в алчности и неспособности простить обиду. «Я пытался объяснить лично, написав тебе сообщение, которое ты успешно прочла, скрин прилагать не буду. Но у тебя был заготовлен новый трек и в глазах уже были цифры», — обратился он к экс-избраннице.

Исполнителя особенно разозлило еще не вышедшее в Сеть интервью Karna.val, в котором та якобы рассказала много откровенного об их отношениях. Рэпер считает, что во всем рассказанном девушкой много надуманного, а такое публичное выступление нужно лишь для того, чтобы раскрутить клип и разрушить его репутацию.

Для Крида было удивлением, что экс-избранница вспомнила об отце. По его мнению, лицемерно и некрасиво с ее стороны упоминать о родителе в такой ситуации. «Упасть до того, что упомянуть самого близкого человека, которого не стало, чтобы давить на жалость, выставляя себя в сотый раз жертвой на всю страну и с пеной у рта скупая все паблики на последние деньги, это даже не too much, это на грани добра и зла. Я выхожу из этой грязной игры», — так закончил послание рэпер.