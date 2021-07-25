Горько! В день рождения Джей Ло опубликовала фото поцелуя с Беном Аффлеком

Точнее, любовь старая: поп-дива воссоединилась со своим бывшим женихом Беном Аффлеком. Лопес и Аффлек встречались уже несколько месяцев, но до сих пор скрывали от публики свои чувства. И вот теперь Дженнифер решила официально объявить, что они — пара. В Инстаграме она опубликовала фотографию, запечатлевшую ее страстный поцелуй с Беном.

Всего за три часа ее пост собрал более трех миллионов лайков и сотни тысяч поздравлений.

Свой день рождения Джей Ло решила отметить на Лазурном берегу, в Сен-Тропе. Они с Аффлеком арендовали мега-яхту стоимостью 110 миллионов долларов. Во Францию Бен и Джен прилетели на частном самолете.

На прошлой неделе источник из окружения пары рассказал изданию People, что Дженнифер безумно влюблена в своего бывшего жениха и чувствует, что теперь они будут вместе до конца жизни. Пара воссоединилась через 17 лет после помолвки, их отношения развивались стремительно. Впрочем, вновь связывать себя узами брака ни Джен, ни Бен не торопятся. У обоих позади опыт горьких разводов и непростых отношений, так что они решили просто наслаждаться моментом.

“Они оба были в браке, и сейчас не чувствуют в этом необходимости”, — объяснил изданию инсайдер.

48-летний Бен Аффлек почти 10 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. Суд официально развел их в ноябре 2018 года. Причиной крушения брака стали измены Бена, его тяга к спиртному и игромания. После развода экс-супруги продолжают совместно заботиться о своих троих детях: 15-летней Вайолет, 12-летней Серафине и 9-летнем Самуэле.

У Дженнифер Лопес подрастают 13-летние близнецы Макс и Эмма, родившиеся в браке поп-дивы с певцом Марком Энтони. Супруги прожили вместе почти десять лет. Говорят, их отношения разрушил слишком тяжелый характер Марка: он ревновал Дженнифер и стремился во всем ее контролировать.