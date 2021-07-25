ВИДЕО | Очередным актером-антипрививочником стал Борис Галкин

Как обычно, в комментария развернулась словесная баталия. “Вы один из немногих, кто озвучил не оглядываясь мнение миллионов”, “До тех пор пока люди молчаливо и покорно испролняют, беспредел будет продолжаться!”, “Если они позарились на наших детей, их ничего не остановит”, “В этом мире — это настоящий поступок и уже героизм!!!“ — пафосно пишут одни. “Принудительно нельзя конечно, но против вакцинации вообще?! Умный уважаемый человек, уже все либералы и антипутинцы привились”, “И этот туда же, на старости лет”, “Интересно, а болеть от пневмонии лучше? Вы уже переболели, чтобы об это вообще говорить? Никому не желаю заболеть этим недугом! А вакцинироваться дело индивидуальное! Одни “специалисты” кругом!”, “Ну так давайте продолжим и дальше болеть, умирать от этой проклятой заразы”, — отвечают други.