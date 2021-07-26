Скончалась звезда сериала “Мухтар. Новый след”

Зинаида Пасютина была из числа тех людей, которые всю свою жизнь посвящают любимой профессии. Более сорока лет артистка играла на сценах разных театров, занималась преподаванием, а также периодически появлялась в кино. По словам коллег, Пасютина была не только настоящим профессионалом своего дела, но еще и невероятно отзывчивым человеком.

“Она вела активную творческую, научную и общественную деятельность. Профессор Пасютина принимала участие в работе Всемирных конгрессов по театральному искусству, проводила мастер-классы не только в Беларуси, но и за рубежом — в Германии, Литве, Латвии и других странах. Зинаида Михайловна была обаятельным, душевным человеком, пользовалась уважением коллег и студентов. Коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств скорбит в связи со смертью Зинаиды Михайловны Пасютиной”, — сообщили коллеги артистки.

Отечественному зрителю Пасютина знакома по ярким ролям в российских сериалах. Звезда начала сниматься еще в 80-х, но пика в своей творческой деятельности достигла в последние годы жизни. Зинаида Михайловна появлялась в таких проектах, как “Мухтар. Новый след”, “Причал любви и надежды”, “Любовь из пробирки”.

При этом актриса всегда делала акцент на своей театральной деятельности. За годы работы в культурных учреждениях она успела сыграть десятки драматических и комедийных ролей. Благодаря такой творческой многогранности Пасютина была любимицей многих зрителей.