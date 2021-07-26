“Говори с унитазом”: дочь Ларисы Долиной не стесняется в выражениях, защищая свою дочь

“Уважаю Ваш талант! Ваш голос! Но уж слишком вы везде демонстрируете вашу внучку. Сколько смотрю передачи, где она есть (думаю, что я не одна такая), замечаю: она ведет себя как невоспитанный ребенок, или девочка уже поймала звезду”, — написала подписчица звезды.

На такие нападки певица отвечает довольно сдержанно: “Это Вы плохо воспитаны, да еще отличаетесь отсутствием такта”.

Не осталась в стороне и дочь Долиной. “От себя добавлю: сначала пошлю, дам время почитать, потом забаню, если вы позволяете себе неадекватно размышлять о маме и моей дочке у нас на страницах. Каждому, кто свое дерьмо не умеет в себе держать или сливать его не знает куда, совет: говори с унитазом”, — уверенно заявила Ангелина.

Напомним, Лариса Долина не впервые попадает в скандалы. Так, недавно звезда нелестно отозвалась о вокальных данных звезды TikTok Вали Karna.val, которая выступает в качестве певицы. После этого Долина столкнулась с жестким хейтом в свой адрес.

“Я сравнила пение Панайотова и Вали Karna.val — это только сравнение. Я обсуждала пение, а не личности. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. То, что вы пишете мне эти оскорбления, в гробу меня видите, желаете мне смерти — пусть все это останется на вашей совести”, — сетовала исполнительница.