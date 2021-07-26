Какие сюрпризы ждут все знаки Зодиака во второй половине года

Девам нужно отвлечься от работы, в которой они погрязли, и перейти в фазу творчества. Только при таком раскладе получится избежать внутреннего кризиса. Не важно, чем вы займетесь: будите петь, рисовать или вышивать. Главное — хобби должно вас радовать. Новое увлечение приведет к результатам, которыми вы будите гордиться.

Осенью Львов ждет знакомство с людьми, которые останутся в жизни надолго. При этом о старых друзьях забывать не рекомендуется, им может понадобиться помощь. В работе ожидается стабильность и возможность поехать в шикарный отпуск, не стоит экономить на себе, сделайте выбор в пользу моря.

Во второй половине 2021 года финансовое положение Раков улучшится. Но при этом будут сложности в отношениях с окружающими, возможны ссоры и расставания. Необходимо набраться терпения и найти утешение в творчестве. Если произойдет размолвка с партнером, нужно помнить, что отношения наладятся с наступлением зимы.

Астрологи рекомендуют Близнецам не гореть на работе, а беречь силы и делегировать задачи. Время от времени нужно уметь расслабленно смотреть на вещи и передавать свои дела подчиненным или коллегам. Сэкономленные силы можно потратить на любовном фронте. В вашей жизни появится человек, который сделает вас счастливым.

Тельцов ожидает бурное полугодие, полное как радостей, так и сложностей в разных сферах жизни. В романтических делах представителей этого знака зодиака ждет преграда, которую необходимо преодолеть, а в работе грядут большие перемены — повышение, смена должности или открытие своего дела. К концу года Тельцы смогут успешно преодолеть все кризисы, главное, положиться на свои силы.

В первой половине года овны столкнулись с финансовыми проблемами, но теперь к ним наконец-то придет удача. Правда, переговоры о повышении зарплаты не стоит начинать раньше сентября. Сейчас подходящее время, чтобы вложиться во что-то серьезное. Например, покупку автомобиля или недвижимости. Но выбирать нужно внимательно, так как это приобретение будет играть важную роль в будущем.

Весы

Если у вас еще нет пары, то звезды обещают вам встречу с тем, кого вы видите в своих мечтах. Осенью и зимой Весы будут уделять много времени семье, из-за чего возникнут сложности в работе. Этот период будет утомительным и сложным, но если вы возьметесь за дело со свойственным вам упорством, то к декабрю получится преодолеть все препятствия.

Скорпион

Второе полугодие принесет счастливое и ответственное событие, это может быть свадьба, переезд или ремонт (нужное подчеркнуть). Также в вашу жизнь вернется человек, который ранее повлиял на вас, а затем исчез с горизонта. Только вы сами сможете решить, хотите ли вы впустить этого человека в вашу жизнь, но если вы одиноки, то звезды рекомендуют рассмотреть этот вариант.

Стрелец

Для Стрельцов наступает идеальное время для освоения новых навыков. Возможно, вы решите получить еще одно образование или сменить должность. К концу года нужно быть осторожным с финансовыми вопросами. В личной жизни могут быть волнения в октябре. А к Новому году астрологи советуют подумать о праздничном путешествии.

Козерог

Второе полугодие 2021-го обещает быть продуктивным. Козерогам рекомендуется не упустить возможность карьерного роста, даже если будет терзать синдром самозванца. Необходимо обсудить повышение зарплаты с начальством, так как скоро вам предстоит блистать в новом обществе. Не стесняйтесь и сделайте первый шаг для знакомства, это будет именно тот человек, который вам нужен.

Водолей

Водолеев ждут большие перемены в жизни. В зависимости от статуса это может быть рождение ребенка, брак, помолвка, переезд в другой город или встреча с любовью всей жизни. Если вы мечтали написать песню или открыть свое дело, то вторая половина 2021 года идеально подходит для воплощения ваших грандиозных планов.

Рыбы

Для Рыб грядущее время — период избавления от всего ненужного. Звезды рекомендуют завершить токсичные отношения и прекратить общение с ненастоящими друзьями. Астрологи говорят, что планеты выстроились удачно для того, чтобы вы перешли на новый уровень. Рыбам нужно проявить волевые усилия, но в итоге вы будете в выигрыше: обретете внутреннюю свободу и карьерные перспективы.