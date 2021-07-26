Новая выставка в Таллинне сочетает ритуальные особенности украшений с темой дигитальности
“Серафита — это вымышленный персонаж, который помогает мне расширить привычные функции украшений. Например, заснять украшения так, чтобы зрителю было гораздо интереснее смотреть видеоклип, а не автономный артефакт, прикрепленный к стенду”, — отмечает автор.
Обучающие видео и украшения-инструменты на выставке созданы с учетом конкретных потребностей людей. Например, кто-то хотел бы стать более уверенным в себе, кто-то — привлечь в жизнь утраченную интимность, а кто-то — совладать с агрессией.
Художница рассматривает материальность не только как физическую составляющую, но и как дигитальную. Действие, выполняемое колдуньей Серафитой на экране, становится “ритуалом”, вовлекающим телесность. Без таких мощных носибельных символов как украшения, человеческая жизнь не имела бы сентиментальных ценностей — ритуалов преподношений подарков, тактильных моментов, личных воспоминаний.
Работы Дарьи публикуются в местных и международных изданиях. Келли Риггс, современный критик и куратор, пишет о творчестве Дарьи в голландском художественном журнале “Current Obsession” следующее: “Хотя физические украшения — это суть того, что создает Пополитова, они также являются лишь частью общей картины или коллективной персоны, с которой она знакомит зрителя, когда делится этими украшениями в интернете.
Дарья Пополитова родилась в 1989 году в Силламяэ, живет и работает в Таллинне, сейчас учится в докторантуре Эстонской академии художеств. В своих работах использует украшения, видео и цифровые медиа. Участвовала в выставках в Музее Арнхем в Голландии (2020), Музее искусства и дизайна в Нью-Йорке (2019), в галерее Kunstnerforbundet в Осло (2018). Дарью Пополитову представляют галереи Marzee в Неймеген, Beyond в Антверпене, Door в Мариенхайде. Ее работы находятся в коллекциях Эстонского музея прикладного искусства и дизайна, Музея Арнхем, а также в частных коллекциях. Творчество Дарьи Пополитовой отмечено в 2020 году ежегодной премией Капитала культуры Эстонии и в 2018 году стипендиями Министерством культуры и Адамсона-Эрика. В 2015 году она стала стипендиатом Noor Ehe.
Выставку можно посетить с 5 до 30 августа каждый день (кроме вторника) с 11:00 до 18:00.
Галерея находится по адресу Хобусепеа 2, Таллинн.
Выставка выполнена в сотрудничестве с Якоб Тульве (видео-эффекты) и Андрэс Ныльвак (звуковое оформление).
Спонсоры: Фонда культуры Эстонии, Эстонская академия художеств, Moe OÜ, Õllenaut OÜ, Галерея Hobusepea, Orbital Vox Studios.