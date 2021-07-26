Новая выставка в Таллинне сочетает ритуальные особенности украшений с темой дигитальности

“Серафита — это вымышленный персонаж, который помогает мне расширить привычные функции украшений. Например, заснять украшения так, чтобы зрителю было гораздо интереснее смотреть видеоклип, а не автономный артефакт, прикрепленный к стенду”, — отмечает автор.

Обучающие видео и украшения-инструменты на выставке созданы с учетом конкретных потребностей людей. Например, кто-то хотел бы стать более уверенным в себе, кто-то — привлечь в жизнь утраченную интимность, а кто-то — совладать с агрессией.

Художница рассматривает материальность не только как физическую составляющую, но и как дигитальную. Действие, выполняемое колдуньей Серафитой на экране, становится “ритуалом”, вовлекающим телесность. Без таких мощных носибельных символов как украшения, человеческая жизнь не имела бы сентиментальных ценностей — ритуалов преподношений подарков, тактильных моментов, личных воспоминаний.

Работы Дарьи публикуются в местных и международных изданиях. Келли Риггс, современный критик и куратор, пишет о творчестве Дарьи в голландском художественном журнале “Current Obsession” следующее: “Хотя физические украшения — это суть того, что создает Пополитова, они также являются лишь частью общей картины или коллективной персоны, с которой она знакомит зрителя, когда делится этими украшениями в интернете.