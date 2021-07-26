Дмитрий Шепелев опубликовал фото сына Жанны Фриске — и получил проклятия от читателей

Телеведущий дал большое интервью и устроил фотосессию с первенцем. Однако завистники тут же поинтересовались, “сколько денег заработал на сыне Шепелев” и припомнили ему конфликт с родителями умершей от рака звезды.

Дмитрий Шепелев впервые показал сына Платона от Жанны Фриске. Совместная съемка телеведущего с наследником и большое интервью никого не оставят равнодушным.

“Я люблю проводить время с сыном… По будням это обычно всего несколько часов: завтрак, время до школы, вечером ужин и книга перед сном — не много. А когда не успеваю, то иногда встраиваю Платона в свой график, приглашаю его на мои репетиции или съемки — ему это нравится. У него самого расписание достаточно плотное. Помимо школы у Платона есть занятия с преподавателем русского языка, литературы, тренер и группа по теннису, он учится играть на гитаре и кататься на скейте. Зато на выходных у него полная свобода действий. Он не делает ничего из того, что ему не интересно, я не заставляю. Хочу, чтобы все, что он делает, приносило ему удовольствие и делало счастливым”, — цитирует телеведущего HELLO!

Конечно, во время интервью была задета тема хейта. Однако Дмитрий к нему относится спокойно. “Никак на хейт не реагирую, меня он не задевает”, — заверил он.

К слову, в блоге Шепелев также разместил фотографии сына. “Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, — это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый”, — объяснил свое решение счастливый отец.

Вот только завистники душевные порывы бывшего избранника Фриске не оценили. И набросились на Дмитрия с гнусными и скандальными обвинениями.