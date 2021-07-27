ВИДЕО | "Взгляд неадекватный": новая запись Гагариной напугала фанатов

Увы, не все поклонники оценили забавные кадры. Некоторым показалось, что на них Полина выглядела более чем странно и вела себя “развязно”.

“Она под кайфом что ли? Взгляд неадекватный”; “В последнее время удивляет такое поведение”; “Что с вами? Какая-то странная, правда”; “Как это теперь развидеть”; “Такое ощущение, что здесь Полина пьяна”; “Выглядит неадекватно”; “Все неприятнее смотреть на кривляния наших звезд. Ощущение, что “Я звезда! Что хочу, то и делаю. Хочу ноги раздвигаю, хочу веду себя развязно.” Очень некрасиво”, — высказались они.