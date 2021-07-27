27.07.2021, 09:27
ВИДЕО | "Взгляд неадекватный": новая запись Гагариной напугала фанатов(2)
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Полину Гагарину сложно назвать слишком активной пользовательницей Instagram. Певица не публикует в Сети каждый свой шаг и не так часто делится личными видео. Поэтому каждый пост для поклонников — событие. На днях звезда опубликовала новый ролик, — сообщает “КП”.
В кадре Гагарина позирует в красной майке и бежевых шортах, напевая мелодию и забавно кривляясь. “Скоро новый хит! Запоминаем слова”, — пошутила певица.
Увы, не все поклонники оценили забавные кадры. Некоторым показалось, что на них Полина выглядела более чем странно и вела себя “развязно”.
“Она под кайфом что ли? Взгляд неадекватный”; “В последнее время удивляет такое поведение”; “Что с вами? Какая-то странная, правда”; “Как это теперь развидеть”; “Такое ощущение, что здесь Полина пьяна”; “Выглядит неадекватно”; “Все неприятнее смотреть на кривляния наших звезд. Ощущение, что “Я звезда! Что хочу, то и делаю. Хочу ноги раздвигаю, хочу веду себя развязно.” Очень некрасиво”, — высказались они.