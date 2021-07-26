ФОТО | "Сломала Интернет": пользователи Сети обсуждают опубликованные Бритни Спирс фото топлес

На снимках певица позирует топлес, причем на втором фото, появившемся вчера, Бритни еще больше обнажила грудь (соски, впрочем, по правилам соцсети все равно пришлось закрыть).

Каждый из снимков набрал более двух миллионов лайков, ну а в комментариях подписчики принялись бурно обсуждать новые публикации Спирс. Многие посчитали, что певица опубликовала такие снимки в знак протеста, а другие снова заподозрили, что таким образом Бритни передает тайные знаки своим поклонникам.

“Она чувствует себя свободной! И нам нравится это видеть!”, “Освободите Брититьки”, — написали пользователи сети, попытавшись пошутить на тему объединения популярных хештегов #FreeBritney (“Освободите Бритни”) и #FreeTheNipples (“Освободите соски”). “Королева ломает интернет, день второй!”, “Давай, Бритни”, — поддержали певицу многие поклонники.

В комментариях и лайками также отметились некоторые знаменитости, в том числе Пэрис Хилтон, Донателла Версаче и Вера Вонг.

Впрочем, другие подписчики проявили озабоченность в связи с новыми фото Бритни. "Послушайте, возможно, это саботаж. Может быть, это были личные фото, которые она сделала. Не знаю, просто пришло в голову", "Как ее сыновья к этому относятся? Ставить чувства своих детей выше собственных — вот что показывает истинную зрелость и родительскую любовь. Такие снимки должны быть приватными", — написали в комментариях.

Напомним, что у Бритни двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна: 15-летний Шон Престон и 14-летний Джейден Смит.