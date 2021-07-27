ВИДЕО 18+ | Известный украинский актер устроил скандал с кулаками посреди улицы

Отмечается, что Фединчик ехал на электросамокате зигзагами. Недовольные водители решили сделать замечание артисту и начали в ответ сигналить ему.

Судя по видео, опубликованым в Telegram-канале “Киев Оперативный”, свое недовольство Андрей выразил в виде агрессии — он подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. Мужчине не понравилась такая реакция артиста, и он брызнул ему баллончиком в лицо.

Потерпевшие признавались, что актер вел себя неадекватно — чтобы успокоить, его пришлось прижать к асфальту, но тот вырвался и бился головой. Кстати, судя по видео, до запрета русского языка в Украине еще далеко.

Позже супруга Фединчика, актриса Наталья Денисенко, извинилась за своего мужа. По ее словам, у него сейчас “сложный период”.