"У тебя гнилое сердце": гимнаст ответил на критику со стороны Татьяны Навки

"Мой предыдущий пост вызвал бурную реакцию в сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем. Например, @gabriellapapadakis выразила свое возмущение, но при всем моем уважении к ней и ее мнению я хочу ответить и выразить свое.

Поддержку гимнаст получил и от официальных организаций — Высший совет Испании по спорту опубликовал то же выступление Бенитеса, указав на стремление обеспечить в стране инклюзивный подход в спорте: "Испания — страна-первопроходец и пример открытого и инклюзивного общества, в том числе и в спорте".

В поддержку гимнаста выступили его коллеги-спортсмены. Французская фигуристка Габриэла Пападакис заявила в своем инстаграме: "Мне грустно видеть, что в 2021 году может быть такое отсутствие открытости и уважения к самовыражению других людей. Я хотела бы, чтобы всем было очевидно, что такие публичные нападки разрушительны и могут ранить. Я поддерживаю спортсмена на этом видео, а также всех людей, на которых обрушиваются подобные неприемлемые обвинения".

После после этой эскапады (написанной, будем честны, в первую очередь для российской аудитории) по поводу выступления Кристофера Бенитеса на Кубке Короля по художественной гимнастике среди мужчин Бенитес сам решил вмешаться. Кристофер ответил по-русски: "Начни уважать. Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце".

И продолжает: “Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведёт их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик…”

“Я, конечно, всё понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор!!! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?!“ — гневно вопрошает экс-фигуристка.

Своим высказыванием я не хотела никого задеть. Вообще, если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ-сообщество я не трогала вообще. Но у меня есть свое устойчивое мнение на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе, где должно быть различие между женщинами и мужчинами. Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения.

Сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, когда дети видят подобное по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против этого. Это все вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств среди несовершеннолетних", — заявила она.

Впрочем, эти рассуждения не привели к согласию. В ответ Навка прочитала: "Это не пропаганда. Вы хотите, чтобы уважали ваше мнение, а сами не уважаете их выбор", "С каждым постом испанский стыд (не за испанца и гимнаста, конечно же) все сильнее и сильнее", "Вам стоит изучить значение слова "пропаганда", "Здесь нет пропаганды. Если ребенок посмотрит, то он не скажет "Ой, мама, я гей" - это не так работает", "Вы сами себе противоречите. Говорите, что ничего не имеете против геев - и тут же говорите о "здоровом" обществе, таким образом указывая на их "нездоровость", да и просто "Can tou please shut up and stop?".

Неожиданно высказался и Юрий Гальцев. "Это искусство, а вот депутаты... Там много таких, и не прикрываясь действуют. Ваш муж знает больше", за что получил порцию виртуальных аплодисментов.

Наконец, было высказано справедливое замечание, что никто не сделал больше для пропаганды мужской художественной гимнастики, чем Навка. Действительно: тему подхватили многие СМИ. И если дети фигуристки, по ее словам, "это" не увидят, то другие дети увидели. Возможно, сделали выводы.

После чего Навка оставила эту тему и переключилась на обсуждение Владимира Зеленского (хотя и там не нашла полного понимания, но это совсем другая история).