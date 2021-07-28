Что делать? Ночью в эстонские квартиры стали залетать летучие мыши

“Люди дорогие! Спасите, помогите!

Ночью в квартиру залетела летучая мышь.

Заметила только сейчас, висит на стене над входной дверью.

?Что делать?

Как спасти меня и как спасти мышку🙃”, — написала Наталья в группу.

Многие пользователи умилились фотографиям, и написали, что летучая мышь очень похожа на морскую свинку или котенка.

Многие участники также дали советы девушке, как можно избавиться от летучей мыши, не причиняя ей вред. Конечно, многие посоветовали дождаться ночи. “Пусть висит. Когда стемнеет , в перчатках осторожно снимите и выпустите. Днем если выпустить, она погибнет,так как днем не ориентируется”, — написала Антонина в комментариях. Также посоветовали словить летучую мышь с помощью белых вещей: “Постелите на пол белую простынь. Она на белое очень реагирует. Мы так в детстве их ловили и отпускали”.

Однако некоторые пользователи поделились недавними похожими случаями, когда к ним в окно залетали летучие мыши.

“У нас залетела на лоджию. Муж поймал(сначала не понял кого😅)и отпустил в окно”, — написала Александра и прикрепила фотографию.

“Вот так у меня было”, — написала еще одна участница группы Наталья.

“У меня неделю назад 3 сразу залетело 😅

Это было похоже на фильм ужасов”, — написала Кристина.

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

На сайте эстонского фонда природы есть информация, что делать в случае, если летучая мышь залетела к вам домой:

Что делать, если летучая мышь летает внутри жилого помещения?

Если снаружи темно, тогда ей необходимо дать возможность вылететь из открытого окна или двери. Летучая мышь в полете может сама найти выход из помещения используя эхолокацию. Также, её можно направить к выходу преградив ей путь с помощью полотенца. Если животное куда-то сядет, то стоит попытаться поймать её в коробку.

Если снаружи светло, то летучую мышь прогонять не стоит. Стоит попробовать поймать её, чтобы она не потерялась среди вещей, находящихся в комнате.

Как обращаться с летучей мышью?