Что делать? Ночью в эстонские квартиры стали залетать летучие мыши(11)
“Люди дорогие! Спасите, помогите!
Ночью в квартиру залетела летучая мышь.
Заметила только сейчас, висит на стене над входной дверью.
?Что делать?
Как спасти меня и как спасти мышку🙃”, — написала Наталья в группу.
Многие пользователи умилились фотографиям, и написали, что летучая мышь очень похожа на морскую свинку или котенка.
Многие участники также дали советы девушке, как можно избавиться от летучей мыши, не причиняя ей вред. Конечно, многие посоветовали дождаться ночи. “Пусть висит. Когда стемнеет , в перчатках осторожно снимите и выпустите. Днем если выпустить, она погибнет,так как днем не ориентируется”, — написала Антонина в комментариях. Также посоветовали словить летучую мышь с помощью белых вещей: “Постелите на пол белую простынь. Она на белое очень реагирует. Мы так в детстве их ловили и отпускали”.
Однако некоторые пользователи поделились недавними похожими случаями, когда к ним в окно залетали летучие мыши.
“У нас залетела на лоджию. Муж поймал(сначала не понял кого😅)и отпустил в окно”, — написала Александра и прикрепила фотографию.
“Вот так у меня было”, — написала еще одна участница группы Наталья.
“У меня неделю назад 3 сразу залетело 😅
Это было похоже на фильм ужасов”, — написала Кристина.
(орфография и пунктуация авторов сохранены)
На сайте эстонского фонда природы есть информация, что делать в случае, если летучая мышь залетела к вам домой:
Что делать, если летучая мышь летает внутри жилого помещения?
Если снаружи темно, тогда ей необходимо дать возможность вылететь из открытого окна или двери. Летучая мышь в полете может сама найти выход из помещения используя эхолокацию. Также, её можно направить к выходу преградив ей путь с помощью полотенца. Если животное куда-то сядет, то стоит попытаться поймать её в коробку.
Если снаружи светло, то летучую мышь прогонять не стоит. Стоит попробовать поймать её, чтобы она не потерялась среди вещей, находящихся в комнате.
Как обращаться с летучей мышью?
Летучую мышь надо ловить только в том случае, если ей что-то угрожает или она залетела к вам домой. Следует действовать обдуманно и позаботиться как о своей безопасности, так и о безопасности животного! Прежде всего необходимо найти подходящую для летучей мыши коробку. Для этих целей лучше всего подойдёт обувная коробка, в крышке которой необходимо проделать маленькие отверстия для вентиляции. В коробку можно положить кусок ткани или салфетку, а также бутылочную пробку для воды. Прикасаться к летучей мыши должен человек, который её не боится. Как только она замерла, то сразу можно приниматься за дело. Часто летучую мышь можно направить в коробку даже к ней не притрагиваясь.
Предупреждение! Летучих мышей не стоит трогать голыми руками, поскольку имеется ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ РИСК заразиться рабивирусом, который вызывает бешенство. Необходимо использовать ТОНКИЕ ПЕРЧАТКИ, очень хорошо для этих целей подходят резиновые перчатки. Если вас всё же поцарапала или укусила летучая мышь, то сразу же обратитесь к врачу. На сегодняшний день имеется эффективная вакцина от бешенства, которая дает защиту даже после укуса, но с визитом к врачу не стоит затягивать.
Коротко о том, как поймать летучую мышь в коробку:
● Летучую мышь надо аккуратно накрыть коробкой.
● После этого необходимо поместить картонку под коробку таким образом, чтобы мышь оказалась на картоне и внутри коробки.
● Если вышеописанное не удалось, то можно аккуратно опустить на летучую мышь кусок ткани или полотенце, вместе с которым и поместить её в коробку. Кусок ткани или полотенце в коробке хороши тем, что под ними летучая мышь может спрятаться.
● Закройте коробку крышкой.
● Теперь самое время сообщить о летучей мыши эксперту и спросить, что с ней делать дальше.
● Как только летучая мышь успокоится, положите в коробку пробку от бутылки с парой капель воды.
● Дальше действуйте в соответствии с рекомендациями эксперта по летучим мышам. В основном рекомендации следующие: если погода тёплая, если летучая мышь здорова, на улице темнеет или уже темно, то ситуация идеально подходит для того, чтобы животное улетело естественным образом — вынесите летучую мышь на улицу и выпустите её на свободу. Животному необходимо некоторое время, чтобы освоиться, сразу она не полетит. Как только летучая мышь полезет из коробки, можно поднести её к стволу дерева или стене здания. Оказавшись там, она сама решит, когда улетать. Главное проследить, чтобы кошки не добрались до летучей мыши. Открытую коробку можно также положить на ночь в какое-нибудь укромное место (например, на поленницу под сараем) из которого летучая мышь сможет сама выбраться.
Куда сообщать о летучих мышах и у кого спрашивать о летучих мышах?
Если летучим мышам или их убежищу что-то угрожает или какая-то неприятность уже случилась, то об этом можно сообщить по круглосуточному телефону департамента окружающей среды 1313. Оператор зарегистрирует сообщение и передаст информацию тем, кто далее будет этим заниматься. Нашедший мертвую летучую мышь обязан сообщить об этом в Департамент окружающей среды.
Летучих мышей можно встретить не часто, поэтому очень важно сообщить о своей находке специалистам, исследующим этих животных. Можно пообщаться по телефону или по электронной почте, где вам дадут более точные инструкции. Можно сделать несколько фотографий летучих мышей и тогда специалистам будет проще понять, в чём дело.
Эксперт по летучим мышам — Лаури Лутсар, тел 5517237, lauri.lutsar@elfond.ee.
Контактные данные специалистов найдёте и на домашней странице ЭФП: http://elfond.ee/nahkhiired/kontakt.
Эксперта по летучим мышам можно найти в открытой группе Facebook „Nahkhiiresõbrad”.