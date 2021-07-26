Певица МакSим пришла в себя

Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозной комы, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица смогла пообщаться с ними жестами, отмечается, что ее сознание ясно.

МакSим может сделать вдох самостоятельно, но для того, чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ — вспомогательную вентиляцию легких. Состояние певицы все еще стабильно тяжелое, но врачи рассчитывают, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.