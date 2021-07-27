Мать четверых детей Сильвия Ильвес, которая недавно задумывалась об операции на грудь, разделась на сексуальной фотосессии

Не так давно портал Kroonika писал, что обожающая бикини Сильвия Ильвес после рождения четырех детей задумалась об операции по увеличению груди: “Все больше и больше я чувствую, что мне приходится идти на компромисс, надевая красивое нижнее белье или бикини”. По словам Ильвес, ее грудь очень изменилась, потеряла свой вид из-за кормления четырех детей.

Однако 25 июля Сильвия Ильвес решила поделиться с подписчиками в Инстаграме фотографиями с довольно откровенной фотосессии, где она позировала в мокрой рубашке, абсолютно без нижнего белья.

На одной из фотографий она даже засветила свою грудь, поэтому ей пришлось прибегнуть к помощи фоторедактора, чтобы немного спрятать ее.