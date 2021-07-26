7 способов соблазнения, которые раздражают мужчин

Рассказывать про огромное количество поклонников

Не думайте, что мужчинам захочется отвоевывать вас у огромного количества соперников — скорее, совсем наоборот. По мнению сильной половины человечества, наличие “мифических конкурентов” отбивает всякую охоту бороться за внимание понравившейся девушки. Потому что в этой “борьбе” он в любом случае не сможет избежать сравнения, а этого мужчины ужасно не любят.

Слишком сильно краситься

Тональное средство, продукты для скульптурирования, хайлайтер и фиксирующая пудра — все это, безусловно, поможет вам выглядеть прекрасно. Особенно на селфи. Но если вы собираетесь на свидание с молодым человеком, то лучше использовать по минимуму декоративную косметику, так как мужчины не раз признавались, что опасаются женщин с “боевым раскрасом” на лице.

Начинать разговаривать, как маленький ребенок

Поверьте, ни одного нормального мужчину не привлечет женщина, которая то и дело переходит на фальцет и начинает в каждом предложении использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы. Все оттого, что большинство молодых людей все же мечтают встретить сексуальную соблазнительницу, а не девочку-переростка, которая начинает сюсюкать с ним по поводу и без.

Делать сложные прически

Психологи уже давно доказали, что больше всего мужчин привлекает естественность. Поэтому не старайтесь поразить своего потенциального возлюбленного прической а-ля “Мария Антуанетта бы позавидовала”, а предпочтите распущенные, слегка растрепанные волосы. Такой образ мужчины считают куда более соблазнительным.

Носить слишком длинные ногти

Вопреки мнению большинства женщин, на самом деле мужчины терпеть не могут длинные ногти, не говоря уже об искусственных. Большинство представителей сильной половины человечества предпочитают видеть у девушки аккуратный маникюр с лаком нейтральных оттенков, ну или классического красного, на худой конец.

Переусердствовать с загаром