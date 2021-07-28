Шоубиз
28.07.2021, 10:02

Слабонервным не смотреть! Эстонская певица поделилась фотографией после падения на мотоцикле

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Hanna Martinson
Hanna Martinson
Foto: Ilmar Saabas
Певица и актриса из Эстонии Ханна Мартинсон поделилась с подписчиками в Инстаграме фотографией сразу после того, как упала с мотоцикла.

Ханна отправилась с друзьями кататься мотоцикле в Вильянди, однако в результате она упала с мотоцикла, довольно сильно повредила бедро, и ее одежда была полностью испачкана.

“Все, что происходит, включая езду на велосипеде, не остается там, где произошло, потому что я показываю все в Instagram и позволяю каждому это увидеть. Добро пожаловать”, — написала Мартинсон в описании к фотографии.

На последней фотографии можно увидеть, какой большой у девушки синяк на бедре.
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