28.07.2021, 10:02
Слабонервным не смотреть! Эстонская певица поделилась фотографией после падения на мотоцикле(10)
Foto: Ilmar Saabas
Певица и актриса из Эстонии Ханна Мартинсон поделилась с подписчиками в Инстаграме фотографией сразу после того, как упала с мотоцикла.
Ханна отправилась с друзьями кататься мотоцикле в Вильянди, однако в результате она упала с мотоцикла, довольно сильно повредила бедро, и ее одежда была полностью испачкана.
“Все, что происходит, включая езду на велосипеде, не остается там, где произошло, потому что я показываю все в Instagram и позволяю каждому это увидеть. Добро пожаловать”, — написала Мартинсон в описании к фотографии.
На последней фотографии можно увидеть, какой большой у девушки синяк на бедре.