ФОТО | Эстонский певец Даниэль Леви Вийналасс с друзьями разделся и искупался голышом в Ноблесснере

“Как отдохнуть посреди центра Таллинна?”, — задался вопросом певец на первой фотографии в Инстаграме, и отметил банный парк Iglupark.

На втором фото скриншот из видео, на котором Даниэль с друзьями прыгают в воду голыми. Ему пришлось закрыть картинкой их голые тела.