28.07.2021, 11:00
ФОТО | Эстонский певец Даниэль Леви Вийналасс с друзьями разделся и искупался голышом в Ноблесснере(15)
Foto: Taavi Sepp
Даниэль Леви Вийналасс в компании своего брата и друзей наслаждается водными процедурами в Ноблесснере, модном районе Таллинна, откуда и выставил в Инстаграм довольно пикантные фото.
“Как отдохнуть посреди центра Таллинна?”, — задался вопросом певец на первой фотографии в Инстаграме, и отметил банный парк Iglupark.
На втором фото скриншот из видео, на котором Даниэль с друзьями прыгают в воду голыми. Ему пришлось закрыть картинкой их голые тела.