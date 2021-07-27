27.07.2021, 13:01
Известный актер попал в ДТП с “КамАЗом”
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На днях со звездой российских сериалов приключилась беда: Вадим Андреев катался на велосипеде по подмосковной деревне Рудины — там у него есть дом — и попал в ДТП. Артиста задел проезжающий мимо КамАЗ. Вадим Юрьевич считает, что ему повезло, ведь он отделался ушибами и испугом, — выдыхает “СтарХит”.
Сейчас артист находится на съемках в Киеве и просит публику не беспокоиться о его состоянии.
“Все со мной хорошо, спасибо! — поделился 63-летний Андреев. — Да, была небольшая авария, но ничего серьезного, пустяки! КамАЗ цел, и я тоже!”
Вадим Юрьевич продолжает много работать над различными кинопроектами и не позволяет себе расслабиться. Во многом артиста поддерживает его супруга Галина, с которой он вместе более 40 лет.