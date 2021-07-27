Известный актер попал в ДТП с “КамАЗом”

Сейчас артист находится на съемках в Киеве и просит публику не беспокоиться о его состоянии.

“Все со мной хорошо, спасибо! — поделился 63-летний Андреев. — Да, была небольшая авария, но ничего серьезного, пустяки! КамАЗ цел, и я тоже!”

Вадим Юрьевич продолжает много работать над различными кинопроектами и не позволяет себе расслабиться. Во многом артиста поддерживает его супруга Галина, с которой он вместе более 40 лет.