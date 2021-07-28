Фестиваль Go Narva в этом году не состоится

“Проведение столь масштабного события, дело в принципе рисковое. Мы подвержены огромному количеству рисков, начиная от финансовых и заканчивая погодными. Пандемия добавляет не просто дополнительный, а целый букет опасных сценариев. Это как игра в русскую рулетку, когда заряжен не один патрон, а, скорее, целая обойма. Во-первых, артистам из России может потребоваться изоляция, поскольку они должны будут сдать два пцр-теста и только после этого выходить на сцену. Данная процедура очень затратна в денежном плане для нас — устроителей и во временно-энергетическом для выступающих. Иначе говоря, это невозможно. Во-вторых, нестабильность и неопределённость, всё может поменяться за день-два. Сейчас идут довольно громкие разговоры о третьей волне и новых ограничениях уже с 1-го августа. Боюсь, что ко времени, когда мы собирались проводить фестиваль (3-е сентября), всё сильно усугубится. Так что, продолжаем верить и надеяться, что когда-нибудь вирус отступит настолько, что мы о нём позабудем, как о страшном сне. Здоровье населения, то есть нашей публики, для нас является важнейшим приоритетом и мы полностью согласны с ограничениями, это действительно необходимо“, — говорит автор идеи и главный организатор фестиваля Юрий “Юрбан” Новиков.