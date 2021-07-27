Фестиваль пирожков в Ласнамяэ пройдет в это воскресенье

“Фестиваль пирожков в Ласнамяэ уже стал отличным традиционным мероприятием для всей семьи, где можно попробовать выпечку пекарен и местных жителей, а также насладиться многообразными национальными кухнями. На фестивале также примет участие выигравший в прошлый раз голосование публики бар-буфет “Николай”, но я уверен, что другие участники составят ему достойную конкуренцию”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Помимо пирожков и другой выпечки гостей ждет живая музыка и экскурсия. Также пройдет театральное представление для детей, и в парке будет работать аниматор. Любители готовки смогут получить новые знания в ходе мастер-класса по приготовлению еды, и в этом году также пройдет голосование на звание любимца публики.

“Также в сотрудничестве с медицинским центром Qvalitas мы предложим возможность сделать прививку от COVID-19. Предварительная регистрация для этого не нужна. Я считаю, что на данном этапе мы должны предлагать людям больше возможностей для вакцинации в шаговой доступности, и Фестиваль пирожков в Ласнамяэ отлично подходит для этого”, — добавил Свет.

Организаторы Фестиваля пирожков учли и гнездящихся в парке Паэ птиц. Добровольцы из Молодежного совета Ласнамяэ в течение дня будут напоминать гостям Фестиваля пирожков, что кормление птиц запрещено.

Фестиваль пирожков пройдет 1 августа в 11-16 часов в парке Паэ. Это мероприятие для всей семьи, где запрещена продажа и употребление алкоголя.