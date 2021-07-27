Летние концерты камерной музыки в Нарвском замке

30 июля в 19:00 перед публикой предстанет аккордеонист Хенри Зибо с концертом “Воспоминания о будущем”. Победитель нескольких конкурсов, получивший известность благодаря передаче “Звезды классики”, доказывает, что аккордеон хорош не только для гуляний. Это инструмент-хамелеон, на котором можно играть что угодно от барокко до современной музыки. На концерте прозвучат мелодии Шостаковича, Глинки, Семенова и т. д. концерт назван по одноименному произведению, включенному в программу, которое считается одним из шедевров, написанных для аккордеона.

13 августа в 19:00 начинается концерт ансамбля Rondellus “Когда поют соловьи”, в который вошли французские, итальянские и испанские песни о любви и танцы XIII–XVI веков. На протяжении веков и даже тысячелетий страсть, тоска, боль и страдание, радость и наслаждение изливались в любовной поэзии, которая послужила источником вдохновения для создания прекрасной музыки. В составе ансамбля Rondellus эти произведения исполнят Мария Стаак (вокал, колесная лира), Эстер-Сильвия Эриксон (вокал), Йоханна-Мария Яама (фидель, перкуссия) и Роберт Стаак (лауто и перкуссия).

26 августа в 19:00 на сцену выйдет дуэт Айна Агана и Михкеля Мягланда с концертом “День поет”. Живая легенда Айн Аган входит в золотой фонд эстонский музыки. Он участвовал в несметном количестве ансамблей, а его игру можно услышать на почти сотне вышедших в Эстонии дисков, включая три сольных альбома. Михкель Мяганд, контрабасист и бас-гитарист, также весьма востребован в различных коллективах. Его козыри — отличное чувство стиля и способность сыграться, а также обширные технический багаж. Музыканты выступят с произведениями собственного авторства.

Концерты в зале Reconditorium в Нарвском замке входят в серию из 10 концертов камерной музыки.

Билет на любой из концертов стоит 5 евро; для школьников и зрителей с особыми потребностями вход бесплатный. Билеты можно купить на портале Piletilevi или по электронной почте, написав на cammerkontserdid@gmail.com.