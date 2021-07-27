28 июля на Башенной площади выступят Кадри Вооранд и Михкель Мялганд

«Думаю, что концерт будет интересен всем жителям Кесклинна. Этим летом мы постарались составить такую музыкальную программу, в который каждый найдёт что-то на свой вкус. Помимо различных жанров, в этом году программа отличается и тем, что концерты проходят не в одном месте, а в самых разных уголках Кесклинна. Концертная программа даёт возможность не только приятно провести время, но и открыть для себя новые места в нашем районе», - говорит старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.