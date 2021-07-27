28 июля на Башенной площади выступят Кадри Вооранд и Михкель Мялганд
«Думаю, что концерт будет интересен всем жителям Кесклинна. Этим летом мы постарались составить такую музыкальную программу, в который каждый найдёт что-то на свой вкус. Помимо различных жанров, в этом году программа отличается и тем, что концерты проходят не в одном месте, а в самых разных уголках Кесклинна. Концертная программа даёт возможность не только приятно провести время, но и открыть для себя новые места в нашем районе», - говорит старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.
В июле серию музыкальных мероприятий продолжит Кадри Вооранд с Михкелем Мялгандом, до этого на сценах в Кесклинне уже выступили такие артисты как Кукерпиллид, Найсед Кёгис и Лиис Лемсалу. На этом музыкальная программа в центре Таллинна не заканчивается, и следующее выступление пройдёт уже 11 августа в парке Тигивески, где выступят Сиири Сисаск и Анти Юрендал, а 28 августа на пляже Инглиранд в рамках Ночи древних огней своё творчество представит Ярек Касар.