26 августа в Йыхви и 27 августа в Таллинне выступит яркий и талантливый пианист Антон Роспутько

В 16 лет пианист отправился в австрийский Зальцбург, где проходила летняя академия, которая давала возможность молодым музыкантам получить мастер класс у самых лучших педагогов мира. Талант Антона не оставил никого равнодушным, пианист был приглашён выступать на концерте, который проходил в рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля (Австрия). Это событие оказало большое значение в его творчестве. Антон начал своё обучение у ведущих педагогов Австрии и "окунулся" в гущу музыкальной жизни Европы.