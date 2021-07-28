26 августа в Йыхви и 27 августа в Таллинне выступит яркий и талантливый пианист Антон Роспутько(1)
Антон покорял балтийскую публику уже с юного возраста. Его исполнение всегда отличалось необычайной глубиной и проникновенностью.
Антон лауреат различных международных конкурсов и участник фестивалей.
В 16 лет пианист отправился в австрийский Зальцбург, где проходила летняя академия, которая давала возможность молодым музыкантам получить мастер класс у самых лучших педагогов мира. Талант Антона не оставил никого равнодушным, пианист был приглашён выступать на концерте, который проходил в рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля (Австрия). Это событие оказало большое значение в его творчестве. Антон начал своё обучение у ведущих педагогов Австрии и "окунулся" в гущу музыкальной жизни Европы.
В настоящее время пианист совершенствует своё мастерство в Италии и активно выступает в различных залах Европы, но, по словам Антона, самая большая радость играть для "родной" балтийской публики.
В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов западноевропейской и русской музыки:
Ф.Шопен, Ф.Лист, А.Скрябин.