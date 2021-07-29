Эстонская актриса Эве Киви рассказала, кто из советских звезд лучше всех целовался в кадре

На долю красивой эстонки обычно выпадали роли иностранок, ее зрители могли видеть в фильмах “Ошибка резидента”, “На Гранатовых островах”, “Идеальный муж”, “Жизнь и смерть Фердинанда Люса”.

Актриса и сегодня открыта для общения, прекрасно выглядит и охотно рассказывает об истории своей любви с известным в своё время певцом Дином Ридом, о чувствах, которые питал к ней всесильный Юрий Андропов.

Эве Киви была невероятно хороша и, конечно, вокруг неё было много влюбленных мужчин, что не могло не раздражать коллег–женщин. Но актрисе удавалось сохранять отношения с мужчинами на дружеской ноге, потому что романов на съемочной площадке она не заводила, этому принципу она оставалась верна на протяжении всей карьеры в кино.

Эве Киви вспоминает, что лучшим партнером для нее в кадре был Кирилл Юрьевич Лавров. Поскольку актрису, учитывая ее необычайную внешнюю привлекательность, приглашали на роли соблазнительниц, она довольно часто снималась в откровенных и романтических сценах.

Русскую девушку Эве сыграла только один раз, ей пришлось изображать иностранных красавиц: финку, немку, полячку, датчанку, американку. Естественно, играя роли коварных обольстительниц, Эве Киви на съемочной площадке находилась в непосредственном контакте со многими известными актёрами, но самым чувственным и мужественным она называет талантливого Кирилла Лаврова.

С Лавровым актриса встретилась на съемках драмы “На Гранатовых островах”. Сцену поцелуя с Кириллом Юрьевичем 83-летняя актриса хорошо помнит и уверяет, что поцелуй был нежным, трепетным и в то же время в высшей степени профессиональным.

Так справиться с важной сценой на глазах у большого количества операторов, постановщиков, коллег не мог больше никто в мире — уверяет Эве. Эстонской актрисе очень нравилось сотрудничать с режиссёром Леонидом Гайдаем.