Кино
29.07.2021, 09:03

Эстонская актриса Эве Киви рассказала, кто из советских звезд лучше всех целовался в кадре

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Eve Kivi
Eve Kivi
Foto: Tiit Blaat
Эстонской актрисе Эве Киви исполнилось 83 года, но многие журналисты и в нынешнее время спрашивают у нее подробности романов с известными и влиятельными мужчинами, интересуются пикантными подробностями, которые часто встречаются на съемках. Об этом пишет канал о жизни знаменитостей на Яндекс.Дзене "Оригинальное в мире".

На долю красивой эстонки обычно выпадали роли иностранок, ее зрители могли видеть в фильмах “Ошибка резидента”, “На Гранатовых островах”, “Идеальный муж”, “Жизнь и смерть Фердинанда Люса”.

Актриса и сегодня открыта для общения, прекрасно выглядит и охотно рассказывает об истории своей любви с известным в своё время певцом Дином Ридом, о чувствах, которые питал к ней всесильный Юрий Андропов.

Эве Киви была невероятно хороша и, конечно, вокруг неё было много влюбленных мужчин, что не могло не раздражать коллег–женщин. Но актрисе удавалось сохранять отношения с мужчинами на дружеской ноге, потому что романов на съемочной площадке она не заводила, этому принципу она оставалась верна на протяжении всей карьеры в кино.

Эве Киви и Дин Рид

Эве Киви вспоминает, что лучшим партнером для нее в кадре был Кирилл Юрьевич Лавров. Поскольку актрису, учитывая ее необычайную внешнюю привлекательность, приглашали на роли соблазнительниц, она довольно часто снималась в откровенных и романтических сценах.

Русскую девушку Эве сыграла только один раз, ей пришлось изображать иностранных красавиц: финку, немку, полячку, датчанку, американку. Естественно, играя роли коварных обольстительниц, Эве Киви на съемочной площадке находилась в непосредственном контакте со многими известными актёрами, но самым чувственным и мужественным она называет талантливого Кирилла Лаврова.

С Лавровым актриса встретилась на съемках драмы “На Гранатовых островах”. Сцену поцелуя с Кириллом Юрьевичем 83-летняя актриса хорошо помнит и уверяет, что поцелуй был нежным, трепетным и в то же время в высшей степени профессиональным.

Так справиться с важной сценой на глазах у большого количества операторов, постановщиков, коллег не мог больше никто в мире — уверяет Эве. Эстонской актрисе очень нравилось сотрудничать с режиссёром Леонидом Гайдаем.

Эве Киви

Многие зрители запомнили танец Эве в розовом соблазнительном наряде с Савелием Крамаровым в картине “Не может быть!”, в этом же фильме красавице нужно было целоваться с Леонидом Куравлевым. Она помнит об этой сцене и называет Леонида Вячеславовича замечательным партнером, вторым по уровню профессионализма и привлекательности после Лаврова.

Помните ли вы работы Эве Киви в кино? Пишите в комментариях!

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