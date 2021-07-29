Полуобнаженная эстонская фитнес-модель на отдыхе рассказала, как найти счастье

Арида Муру знаменита своей шикарной фигурой, поэтому она постоянно радует подписчиков откровенными фотографиями, и получает кучу комплиментов. Девушка стала чемпионкой мира по фитнес-бикини в 2018 году, а сейчас является персональным тренером.

На данный момент Арида отдыхает в Бечичи, в Черногории, и снимает там пикантные видео. Недавно красотка выставила видео, на котором она стоит на фоне красивого вида лишь в крошечном бикини.

Под видео она рассказала подписчикам, как правильно надо искать счастье: “Вы не найдете счастья, вы его добьетесь”.

Также она выставила фотографию, на которой хорошо видна ее подтянутая фигура и шикарные ноги. “Твоя преданность делу — наша мотивация”, — написал подписчик ей в комментариях.