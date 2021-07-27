Молодой муж Анны Седоковой бросил семью и уехал за океан

Пара уверяет, что ни о каком расставании речи не идет, и они по-прежнему испытывают нежные чувства друг к другу на расстоянии. Но, тем не менее, уехать к любимому в Америку надолго Анна не может, ведь она зарабатывает только в России.

В Москву Янис приехал в 2019 году: латышский спортсмен заключил двухлетний контракт с баскетбольным клубом “Химки”. Именно тогда он встретил Седокову и женился на ней. После этого болельщики стали замечать, что показатели Тиммы падают матча к матчу. Яниса перестали включать в основной состав команды, и он все больше времени проводил на скамейке запасных. В окружении спортсмена говорили, что именно семейная жизнь со звездой сказалась на его спортивной форме. После того, как был уволен главный тренер команды Римас Куртинайтис, у Тиммы начались проблемы. Янис начал конфликтовать с новым тренером и перестал посещать тренировки. То, что клуб досрочно расторг контракт со спортменом, в феврале этого года подтвердил генеральный директор “Химок” Павел Астахов.

Однако Седокова придерживается иного мнения. В недавнем интервью Анна обмолвилась, что у клуба крупные финансовые проблемы — отсюда, мол, все беды. Певица намекнула, что ее мужу уже год не платят зарплату, и она содержит его.

“Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты”, — призналась Седокова.

Пока что ни одна команда не спешит приглашать Яниса в свои ряды, поэтому он отправился в США шлифовать свое спортивное мастерство. Тимма отправился тренироваться в летний лагерь NBA, который стартует в августе. Спортсмен надеется, что после этого ему удастся заключить контракт с командой Orlando Magic. Однако, по мнению инсайдеров, его шансы невелики: претендентов на это место слишком много.