28.07.2021, 10:45
Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон
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Бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление семьи музыканта.
Джордисон, вышедший из состава Slipknot в 2013 году, умер во сне в понедельник, 26 июля. Причины смерти пока не разглашаются. Похороны будут закрытыми для широкой публики.
Группа Slipknot была образована в американском штате Айова в 1995 году. Джордисон более 18 лет был барабанщиком музыкального коллектива, исполняющего музыку в жанре нью-метал. После ухода из Slipknot Джордисон играл в таких группах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.