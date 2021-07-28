Умер один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон

Джордисон, вышедший из состава Slipknot в 2013 году, умер во сне в понедельник, 26 июля. Причины смерти пока не разглашаются. Похороны будут закрытыми для широкой публики.

Группа Slipknot была образована в американском штате Айова в 1995 году. Джордисон более 18 лет был барабанщиком музыкального коллектива, исполняющего музыку в жанре нью-метал. После ухода из Slipknot Джордисон играл в таких группах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.