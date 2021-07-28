28.07.2021, 11:30
Алиса Вокс хочет “разуть” “Ленинград“ — отобрать “лабутены” и миллионы
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Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс подала в Хамовнический суд Москвы иск к лидеру группы Сергею Шнурову с требованием компенсации за исполнение ее песен. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал агентству адвокат Вокс, певица требует от Шнурова 19,5 миллиона рублей (225 тыс. евро) за то, что “Ленинград” продолжает исполнять 39 треков, в создании которых принимала участие певица, после ее ухода из группы.
По словам адвоката, певица пыталась урегулировать спор в досудебном порядке, однако представители Шнурова в ответ “прислали договор об отчуждении этих песен у Вокс, согласно которого за каждую ей было выплачено по одной тысяче рублей”. “Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа”, — добавил адвокат.
Вокс была участницей “Ленинграда” с 2012 по 2016 год. С ней в составе группа записала свои самые популярные песни, в частности, “Экспонат” и “В Питере — пить”.