Алиса Вокс хочет “разуть” “Ленинград“ — отобрать “лабутены” и миллионы

Как рассказал агентству адвокат Вокс, певица требует от Шнурова 19,5 миллиона рублей (225 тыс. евро) за то, что “Ленинград” продолжает исполнять 39 треков, в создании которых принимала участие певица, после ее ухода из группы.

По словам адвоката, певица пыталась урегулировать спор в досудебном порядке, однако представители Шнурова в ответ “прислали договор об отчуждении этих песен у Вокс, согласно которого за каждую ей было выплачено по одной тысяче рублей”. “Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа”, — добавил адвокат.

Вокс была участницей “Ленинграда” с 2012 по 2016 год. С ней в составе группа записала свои самые популярные песни, в частности, “Экспонат” и “В Питере — пить”.