Культура
28.07.2021, 12:27

Сегодня в парке Лёвенру пройдёт концерт ансамбля “Horoskoop”

 
Pressifoto
Сегодня, 28-го июля, в 19:00, в парке Лёвенру пройдёт бесплатный для всех концерт ансамбля “Horoskoop”, который исполняет песни из репертуара бывшего шоу ETV “Гороскоп”. Концерт бесплатный для всех.

По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, бесплатные концерты под открытым небом по средам в Лёвенру праке уже девятый год пользуются популярностью среди горожан всех возрастов. “На сегодняшнем концерте прозвучит эстонская поп-музыка, любимая многими поколениями”, — добавил Рийбе и пригласил жителей Кристийне, а также всех жителей Таллинна и тех, кто приезжает издалека, послушать музыку, потанцевать или просто встретиться со своими знакомыми и друзьями на свежем воздухе.

Помимо Мартина Трудникова и Петера Пыдера, в состав команды Horoskoop, состоящей из пяти человек, входят Роланд Яйрус, Меeлис Тинно и Яанус Салм.

Бесплатные концерты проходят каждую среду, с 19:00 на сцене в парке Лёвенру, Мустамяэ теэ 59a.

Помимо сегодняшнего концерта, на следующих перед вами выступят:

4 августа, ансамбль Tuulelõõtsutajad

11 августа, Эрих Кригер

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