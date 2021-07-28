Сегодня в парке Лёвенру пройдёт концерт ансамбля “Horoskoop”
По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, бесплатные концерты под открытым небом по средам в Лёвенру праке уже девятый год пользуются популярностью среди горожан всех возрастов. “На сегодняшнем концерте прозвучит эстонская поп-музыка, любимая многими поколениями”, — добавил Рийбе и пригласил жителей Кристийне, а также всех жителей Таллинна и тех, кто приезжает издалека, послушать музыку, потанцевать или просто встретиться со своими знакомыми и друзьями на свежем воздухе.
Помимо Мартина Трудникова и Петера Пыдера, в состав команды Horoskoop, состоящей из пяти человек, входят Роланд Яйрус, Меeлис Тинно и Яанус Салм.
Бесплатные концерты проходят каждую среду, с 19:00 на сцене в парке Лёвенру, Мустамяэ теэ 59a.
Помимо сегодняшнего концерта, на следующих перед вами выступят:
4 августа, ансамбль Tuulelõõtsutajad
11 августа, Эрих Кригер