Сегодня в парке Лёвенру пройдёт концерт ансамбля “Horoskoop”

По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, бесплатные концерты под открытым небом по средам в Лёвенру праке уже девятый год пользуются популярностью среди горожан всех возрастов. “На сегодняшнем концерте прозвучит эстонская поп-музыка, любимая многими поколениями”, — добавил Рийбе и пригласил жителей Кристийне, а также всех жителей Таллинна и тех, кто приезжает издалека, послушать музыку, потанцевать или просто встретиться со своими знакомыми и друзьями на свежем воздухе.