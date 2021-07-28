Русскоязычная Stand Up комедия возвращается в Таллинн!

Что такое Открытый микрофон/Open Mic? Это открытая Stand Up вечеринка, где самые яркие местные комики проверяют свои новые шутки и оценивать это будешь ты, дорогой зритель.

В чём прелесть данного формата? Open Mic – это открытая площадка, где можно не только отлично провести время, но и лично попробовать себя в жанре Stand Up и выступить со своими шутками, заранее связавшись с организаторами мероприятия!

Не обойдётся и без специальных гостей. В Таллинн приедут резиденты крупнейшего русскоязычного Stand Up объединения в Прибалтике – Riga Stand Up (Латвия).

Информация: +371 29806899. Если хочешь выступить сам – звони по этому же номеру, либо отправляй сообщение на страницу Tallinn Stand Up в facebook, или instagram.

Место проведения: Heldeke, Tööstuse 13. Начало первого сеанса в 18:30 (вход с 18:00), второго – в 21:00 (вход с 20:30) Приобрести билеты за символическую стоимость можно по ссылке https://fienta.com/s/russian-stand-up-open-mic-heldeke Мероприятие на русском языке Возрастное ограничение 18+