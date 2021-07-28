Не пропустите! 29 июля в Forum Cinemas состоится фильм-концерт Тилля Линдеманна

Фильм-концерт “Lindemann: Live in Moscow”

Эксклюзивный концерт вокалиста Rammstein Тилля Линдеманн и шведского мультиинструменталиста Петера Тэгтгрена — “Lindemann: Live in Moscow” пройдет в четверг 29.07 в кинотеатре Coca-Cola Plaza! Концерт был записан 15 марта 2020 года на сцене московской ВТБ Арены.

Киноэксклюзив с премьерой фильма “Круиз в джунгли”

На мероприятии, которое пройдет 29.07 в Coca-Cola Plaza в зале iSense, пройдет премьера нового фильма “Круиз в джунгли”. Гостям вечера будут предложены приветственные напитки и подарки, а в зале до начала фильма пройдет большой розыгрыш призов.

“Круиз в джунгли” — это приключенческий фильм для всей семьи с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Фильм покажет нам увлекательное и авантюрное путешествию в загадочную и красочную Амазонию! Билеты: https://www.forumcinemas.ee/websales/show/391576 https://youtu.be/hJZ82pwwJqA

Эстонский фильм “Кратт”

В прокат вышел новый фантазийный фильм отечественного производства — “Кратт”. Детей оставляют у бабушки без смартфонов. Реальная жизнь кажется скучной, пока они не находят инструкции по созданию Кратта — волшебного существа, которое делает все, что говорит ему хозяин. Все, что им нужно сделать сейчас, это купить душу у дьявола… Билеты: https://www.forumcinemas.ee/rus/event/302449/title/кратт https://youtu.be/XISfh10QSQo

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