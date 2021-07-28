Шоубиз
28.07.2021, 13:31

ТОП-50 самых успешных звезд России. Рейтинг Forbes

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screenshot - youtube
Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в “Яндексе” и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Из-за сочетания факторов получилось, что не всегда (хотя и часто) доходы связаны с успехом. Например, в ТОП-3 попала Ольга Бузова, которая по заработку уступила футболисту Александру Головину (41 место).

ТОП-50

  1. Хабиб Нурмагомедов
  2. Моргенштерн
  3. Ольга Бузова
  4. Тимати
  5. Сергей Шнуров
  6. Александр Овечкин
  7. Ксения Собчак
  8. Баста
  9. Артем Дзюба
  10. Полина Гагарина
  11. Егор Крид
  12. Филипп Киркоров
  13. Иван Ургант
  14. Ирина Шейк
  15. Юлия Зиверт
  16. Артемий Панарин
  17. Максим Галкин
  18. Настя Ивлеева
  19. Даниил Медведев
  20. Би-2
  21. Сергей Жуков
  22. Андрей Василевский
  23. Клава Кока
  24. Александр Ревва
  25. Юрий Дудь
  26. Евгений Малкин
  27. Дмитрий Нагиев
  28. Гарик Харламов
  29. Дима Билан
  30. Niletto
  31. Никита Кучеров
  32. Илья Прусикин/Little Big
  33. Николай Басков
  34. Валерий Меладзе
  35. Сергей Лазарев
  36. Григорий Лепс
  37. Михаил Галустян
  38. Евгений Плющенко
  39. Стас Михайлов
  40. Элджей
  41. Андрей Рублев
  42. Даня Милохин
  43. Александр Головин
  44. Павел Воля
  45. Земфира
  46. Слава Марлоу
  47. Wylsacom
  48. Игорь Акинфеев
  49. Сергей Безруков
  50. Елена Темникова

А вот какие ТОП-10 получаются, если отсортировать звезд по отдельным критериям.

ТОП-10 по доходам (млн долларов)

  1. Александр Овечкин — 12,2
  2. Хабиб Нурмагомедов — 12
  3. Сергей Шнуров — 11
  4. Тимати — 10,4
  5. Артемий Панарин — 9,9
  6. Андрей Василевский — 8,9
  7. Даниил Медведев — 8,4
  8. Моргенштерн — 7,4
  9. Евгений Малкин — 7,1
  10. Ирина Шейк — 6,9

ТОП-10 по упоминаниям в СМИ

  1. Хабиб Нурмагомедов — 103389
  2. Артем Дзюба — 94455
  3. Баста — 91230
  4. Ксения Собчак — 89928
  5. Ольга Бузова — 87826
  6. Филипп Киркоров — 70156
  7. Евгений Плющенко — 51416
  8. Александр Овечкин — 50668
  9. Моргенштерн — 47326
  10. Максим Галкин — 42902

ТОП-10 по упоминаниям в соцсетях, млн

  1. Моргенштерн — 4,04
  2. Ольга Бузова — 3,43
  3. Егор Крид — 1,85
  4. Ксения Собчак — 1,76
  5. Артем Дзюба — 1,48
  6. Niletto — 1,43
  7. Тимати — 1,34
  8. Юлия Зиверт — 1,29
  9. Баста — 1,24
  10. Слава Марлоу — 1,14

ТОП-10 по подписчикам в Инстаграм, млн

  1. Хабиб Нурмагомедов — 29,1
  2. Ольга Бузова — 23,4
  3. Настя Ивлеева — 23,2
  4. Егор Крид — 20,3
  5. Тимати — 20,3
  6. Моргенштерн — 17,7
  7. Ирина Шейки — 15,4
  8. Иван Ургант — 15,2
  9. Юрий Дудь — 14
  10. Михаил Галустян — 12,4
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