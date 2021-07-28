28.07.2021, 13:31
ТОП-50 самых успешных звезд России. Рейтинг Forbes(1)
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Из-за сочетания факторов получилось, что не всегда (хотя и часто) доходы связаны с успехом. Например, в ТОП-3 попала Ольга Бузова, которая по заработку уступила футболисту Александру Головину (41 место).
ТОП-50
- Хабиб Нурмагомедов
- Моргенштерн
- Ольга Бузова
- Тимати
- Сергей Шнуров
- Александр Овечкин
- Ксения Собчак
- Баста
- Артем Дзюба
- Полина Гагарина
- Егор Крид
- Филипп Киркоров
- Иван Ургант
- Ирина Шейк
- Юлия Зиверт
- Артемий Панарин
- Максим Галкин
- Настя Ивлеева
- Даниил Медведев
- “Би-2”
- Сергей Жуков
- Андрей Василевский
- Клава Кока
- Александр Ревва
- Юрий Дудь
- Евгений Малкин
- Дмитрий Нагиев
- Гарик Харламов
- Дима Билан
- Niletto
- Никита Кучеров
- Илья Прусикин/Little Big
- Николай Басков
- Валерий Меладзе
- Сергей Лазарев
- Григорий Лепс
- Михаил Галустян
- Евгений Плющенко
- Стас Михайлов
- Элджей
- Андрей Рублев
- Даня Милохин
- Александр Головин
- Павел Воля
- Земфира
- Слава Марлоу
- Wylsacom
- Игорь Акинфеев
- Сергей Безруков
- Елена Темникова
А вот какие ТОП-10 получаются, если отсортировать звезд по отдельным критериям.
ТОП-10 по доходам (млн долларов)
- Александр Овечкин — 12,2
- Хабиб Нурмагомедов — 12
- Сергей Шнуров — 11
- Тимати — 10,4
- Артемий Панарин — 9,9
- Андрей Василевский — 8,9
- Даниил Медведев — 8,4
- Моргенштерн — 7,4
- Евгений Малкин — 7,1
- Ирина Шейк — 6,9
ТОП-10 по упоминаниям в СМИ
- Хабиб Нурмагомедов — 103389
- Артем Дзюба — 94455
- Баста — 91230
- Ксения Собчак — 89928
- Ольга Бузова — 87826
- Филипп Киркоров — 70156
- Евгений Плющенко — 51416
- Александр Овечкин — 50668
- Моргенштерн — 47326
- Максим Галкин — 42902
ТОП-10 по упоминаниям в соцсетях, млн
- Моргенштерн — 4,04
- Ольга Бузова — 3,43
- Егор Крид — 1,85
- Ксения Собчак — 1,76
- Артем Дзюба — 1,48
- Niletto — 1,43
- Тимати — 1,34
- Юлия Зиверт — 1,29
- Баста — 1,24
- Слава Марлоу — 1,14
ТОП-10 по подписчикам в Инстаграм, млн
- Хабиб Нурмагомедов — 29,1
- Ольга Бузова — 23,4
- Настя Ивлеева — 23,2
- Егор Крид — 20,3
- Тимати — 20,3
- Моргенштерн — 17,7
- Ирина Шейки — 15,4
- Иван Ургант — 15,2
- Юрий Дудь — 14
- Михаил Галустян — 12,4