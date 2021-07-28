Олимпийскому чемпиону из России не дали выйти на награждение в любмиой маске с котиком

“Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали „извините, нельзя“. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады”, — сказал Рылов. По его словам, эту маску он получил в подарок от своей девушки.

Сам Рылов говорит, что очень любит кошек. И судя по его Instagram, дома у него живут целых 5 котов: Мейн, Маляська, Милка, Рыжик и Тьма.

А поскольку после этой истории почти все мировые СМИ ставят фото Евгения исключительно в маске котика, где он напоминает персонажа фильма ужасов, мы решили показать и его реальное лицо.

Извините. Техническая ошибка. Вот, теперь правильно: