28.07.2021, 16:30
Олимпийскому чемпиону из России не дали выйти на награждение в любмиой маске с котиком(4)
Foto: Sergei Bobylev, Sergei Bobylev/TASS
Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на олимпиаде Токио-2020, проплыв стометровку на спине за 51,98 секунды. В финальном заплыве спортсмен участвовал в маске с котиком и в ней же планировал выйти на церемонию награждения. Организаторы запретили.
“Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали „извините, нельзя“. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады”, — сказал Рылов. По его словам, эту маску он получил в подарок от своей девушки.
Сам Рылов говорит, что очень любит кошек. И судя по его Instagram, дома у него живут целых 5 котов: Мейн, Маляська, Милка, Рыжик и Тьма.
А поскольку после этой истории почти все мировые СМИ ставят фото Евгения исключительно в маске котика, где он напоминает персонажа фильма ужасов, мы решили показать и его реальное лицо.
Извините. Техническая ошибка. Вот, теперь правильно: