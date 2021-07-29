Владелица эстонского магазина сексуального нижнего белья рассказала, какой товар должен быть дома у каждой женщины

Кирки принесла несколько моделей нижнего белья, которые, по ее мнению, должны быть у женщины. “Во-первых, открытое белье . Это хорошо потому, что вам не нужно снимать трусики и бюстгальтер, когда вы с любимым человеком, открытая часть позволяет получить доступ к эрогенным областям”, — сказала она.

Во-вторых, она принесла чулок для тела: “Это действительно могло бы быть в доме каждой женщины. Многие не сталкивались с этим и не понимают, что это такое, но, по сути, это чулок, который целиком покрывает все тело. Их можно найти в разных узорах и дизайнах. Материал очень мягкий и сливается на теле, как вторая кожа. Конечно, это украсит тело каждой женщины, и нижняя часть всех моделей также открыта”.