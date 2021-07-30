ВИДЕО | Урок на всю жизнь: Мальчики забросали яйцами машину эстонского футболиста. Он заставил их отмыть ее

Инцидент произошел после июньской игры с “ФК Курессааре”, в которой “Левадия” выиграла со счетом 3:0. Леписту рассказал в видео, что когда он заметил, как два мальчика на заправке забрасывают его дорогую машину яйцами, он заставил мальчиков поехать с ним на автомойку, чтобы они ответили за свой поступок.

Леписту сказал, что видео инцидента изначально предназначалось для круга знакомых, но кто-то слил его в ТикТок, где на сегодняшний день оно собрало более 40 000 просмотров.

“Моя цель определенно заключалась не в том, чтобы стать в ТикТоке знаменитым”, — признался футболист, добавив, что публичные насмешки над мальчиками — это последнее, чего он хочет. “Мы все были молоды и делали глупости. В этом смысле у меня нет проблем с мальчиками”.

Все правильно

Леписту считает, что преподал мальчикам хороший урок. Он поделился, что даже получил разрешение от родителей мальчиков.

“Сначала я позвонил их маме, мама также поняла, что мальчики поступили неправильно, и согласилась. Я думаю, это правильно, что ты должен нести ответственность за свои действия — это нормально, если бросил, то убери за собой”.

По словам футболиста, инцидент закончился благополучно и, помыв машину, все мирно пошли своими дорогами.

Как Вы считаете, правильно ли поступил футболист? Пишите в комментариях!