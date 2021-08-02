ПОДБОРКА | На какие интересные мероприятия можно сходить в августе?

ТАЛЛИНН

12-15 августа | Пройдут Дни Старого города Таллинна под названием “Истории и легенды”. Подробную информацию можно почитать здесь.

13 августа | Бесплатная пляжная вечеринка на озере Харку. Подробнее смотрите на странице в Facebook.

13 августа | В Виймси состоится летний концерт SUME, на котором выступит nublu и Curly Strings. Подробную информацию смотрите на странице в Facebook.

16 августа | На столичной Ратушной площади пройдет традиционный “Бал цветов”. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

20 августа | Вечеринка на корабле: Ночной круиз vol. 2. Подробнее смотрите на странице в Facebook.

20 августа | Винный фестиваль в Виймси, в Музее под открытым небом. Подробную информацию можно почитать здесь.

20-21 августа | На территории бывшего судостроительного завода, в Пыхья-Таллинне, пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. Дополнительную информацию можно почитать здесь.

22 августа | Местный фестиваль KopliFest 2021 состоится в Коплиском парке Казе. Подробнее смотрите на странице в Facebook.

25 августа | На Таллиннском Певческом поле состоится фестиваль под открытым небом KISS DANCE FLY Festival. Подробнее смотрите здесь.

26-27 августа | На морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится аппетитный фестиваль этого лета — Tallinn Food Truck Festival 2021. Подробнее можно почитать на странице в Facebook.

27 августа | В Коронном зале Дома учителей выступит талантливый пианист Антон Роспутько. Об этом мы писали здесь.

28 августа | Ночь Древних огней в Какумяэ. Информацию о мероприятии и билетах можно почитать здесь.

28 августа | На морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный cемейный фестиваль приуроченный к окончанию лета — Lasnamäe Suvelõpupidu 2021. Об этом мы писали здесь.

29 августа | Летний фестиваль мороженого на Таллиннском Певческом поле. Дополнительная информация — здесь.

ТАРТУ

2-7 августа | Состоится Тартуский фестиваль фильмов о любви Tartuff. Подробнее можно почитать тут.