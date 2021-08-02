ПОДБОРКА | На какие интересные мероприятия можно сходить в августе?(5)
ТАЛЛИНН
12-15 августа | Пройдут Дни Старого города Таллинна под названием “Истории и легенды”. Подробную информацию можно почитать здесь.
13 августа | Бесплатная пляжная вечеринка на озере Харку. Подробнее смотрите на странице в Facebook.
13 августа | В Виймси состоится летний концерт SUME, на котором выступит nublu и Curly Strings. Подробную информацию смотрите на странице в Facebook.
16 августа | На столичной Ратушной площади пройдет традиционный “Бал цветов”. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.
20 августа | Вечеринка на корабле: Ночной круиз vol. 2. Подробнее смотрите на странице в Facebook.
20 августа | Винный фестиваль в Виймси, в Музее под открытым небом. Подробную информацию можно почитать здесь.
20-21 августа | На территории бывшего судостроительного завода, в Пыхья-Таллинне, пройдут соревнования по экстремальным видам спорта. Дополнительную информацию можно почитать здесь.
22 августа | Местный фестиваль KopliFest 2021 состоится в Коплиском парке Казе. Подробнее смотрите на странице в Facebook.
25 августа | На Таллиннском Певческом поле состоится фестиваль под открытым небом KISS DANCE FLY Festival. Подробнее смотрите здесь.
26-27 августа | На морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится аппетитный фестиваль этого лета — Tallinn Food Truck Festival 2021. Подробнее можно почитать на странице в Facebook.
27 августа | В Коронном зале Дома учителей выступит талантливый пианист Антон Роспутько. Об этом мы писали здесь.
28 августа | Ночь Древних огней в Какумяэ. Информацию о мероприятии и билетах можно почитать здесь.
28 августа | На морской стороне Таллиннского Певческого поля состоится традиционный cемейный фестиваль приуроченный к окончанию лета — Lasnamäe Suvelõpupidu 2021. Об этом мы писали здесь.
29 августа | Летний фестиваль мороженого на Таллиннском Певческом поле. Дополнительная информация — здесь.
ТАРТУ
2-7 августа | Состоится Тартуский фестиваль фильмов о любви Tartuff. Подробнее можно почитать тут.
6-8 августа | Пройдет фестиваль еды и вина от малых производителей Южной Эстонии и pop-up ресторанов. Подробнее — читайте тут.
18-21 августа | Состоится городской фестиваль UIT — международный междисциплинарный фестиваль. Подробнее можно почитать здесь.
ПЯРНУ
6-7 августа | Состоится фестиваль еды — Grillfest. Подробнее можно почитать на странице в Facebook.
6-7 августа | В пятницу и субботу состоятся два летних концерта, где на первом выступит NOËP, а на втором — Trad.Attack! Подробную информацию можно почитать здесь.
ИДА-ВИРУМАА
5 августа | В Йыхвиском парке будет играть летняя музыка: Луиза Рыйвас и Райн Ряммал. В перерыве выступит женская танцевальная группа Gevi. Танцевальная музыка от ансамбля Konzales
5-7 августа | В Нарвской крепости состоится международный фестиваль Station Narva. О мероприятии мы писали здесь.
13 августа | В рамках серии концертов SUVI (“ЛЕТО”) в зале Reconditorium в Нарвском замке состоится концерт ансамбля Rondellus. Об этом мы писали здесь.
14 августа | В Нарве состоится летняя ярмарка. Подробную информацию можно почитать на странице в Facebook.
17-21 августа | Состоится Международный театральный фестиваль Свободы в Нарве. Об этом подробнее мы писали тут.
26 августа | В Йыхвиском концертном доме выступит талантливый пианист Антон Роспутько. Об этом мы писали здесь.
26 августа | В рамках серии концертов SUVI (“ЛЕТО”) в зале Reconditorium в Нарвском замке выступит дуэт Айна Агана и Михкеля Мягланда с концертом “День поет”. Об этом мы писали здесь.
ВСЯ ЭСТОНИЯ
6 августа | В порту Верги, в уезде Ляэне-Вирумаа, состоится летний концерт. О билетах подробнее — тут.
6-7 августа | В Пылва состоится традиционный музыкальный фестиваль Intsikurmu. Информацию о билетах можно почитать здесь.
6-8 августа | В Ляэне-Вирумаа состоится традиционный фестиваль Viru Folk. Подробную информацию можно почитать здесь.
7 августа | В районе Луиге, в волости Киили Харьюского уезда состоится ярмарка антиквариата и ручных изделий. Подробнее можно почитать на странице в Facebook.
14 августа | Состоится фестиваль уличной еды в Хаапсалу. Подробнее смотрите на странице в Facebook.