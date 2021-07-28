Сына Валерии обвинили в мошенничестве

Собеседник издания рассказал, что в прошлом году Шульгин в соцсетях рекламировал некий продукт под английским названием Candy Smoke.

“Если говорить по-русски, это обычные мундштуки, которые надеваются на трубку кальяна при курении. Он их якобы где-то производил и предлагал подписчикам по всей России эксклюзивно торговать в их регионах”, — уточнил Назаров.

С клиентами, по словам адвоката, заключался договор договор типа франшизы, называвшийся лицензионным, хотя по факту речь шла об обычном договоре поставки.

В материале отмечается, что обещанные по договору поставки либо не осуществлялись, либо осуществлялись с огромными задержками — до четырех-шести месяцев вместо 30 дней. Да и то не полностью.

Клиенту юриста Шульгин якобы должен был поставить товар на 15 тыс. евро, а в итоге пришли мундштуки только на 4600 евро. С остальной частью товара, по словам Назарова, сын певицы начал “динамить” клиента.

Юрист подал иск в Лефортовский суд Москвы, однако он был отклонен. Но Мосгорсуд занял сторону истца и обязал молодого бизнесмена выплатить 13,5 тыс. евро. При этом счет пострадавших, утверждает адвокат, идет на десятки: в специальном чате тех, кто связался с Шульгиным, якобы состоят 55 человек.

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, заявил о том, что ему ничего не известно о делах пасынка. “Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили до хрена денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер”, — сказал он.

Отметим, что осенью прошлого года Арсений Шульгин рассказывал в соцсетях, что приобрел новый автомобиль стоимостью 115 тыс. евро. Он заявил, что сумел неплохо заработать, несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

Журналисты попытались обсудить ситуацию с самим Шульгиным, однако тот резко отреагировал на просьбу дать комментарий. “До свидания”, — сказал он.

А когда-то подавал надежды как пианист...