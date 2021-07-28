Карьера Ксении Собчак на Первом канале завершена? “Док-ток” закрыли

По данным издания “Собеседник”, телевизионное шоу “Док-Ток”, которое выходило вечером по будням, в новое сетке вещания не появится.

“Док-Ток” с самого начала показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство”, — приводится в публикации заявление неназванного источника, знакомого с вопросом.

Источник добавил, что приход Собчак на телевидение ожидался как резонансный, однако поднять рейтинги программы она не смогла.

“Но то ли Ксюша зрителям поднадоела, то ли сами темы, которые поднимались в программе, были не слишком интересны людям…“ — отметил источник.

Александр Гордон останется в своей программе “Мужское и женское”, а будет ли предложено что-то новое Собчак, пока неизвестно.

Вместо программы “Док-Ток” будет выходить новое политическое шоу. Однако пока имена ведущих и концепция программы держатся в секрете.