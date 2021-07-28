МакSим заговорила, но не все в это верят

Несколько дней назад появилась информация о том, что врачи наконец вывели знаменитость из комы, в которой та провела почти три недели. По слухам, артистка сразу после пробуждения начала общаться с персоналом больницы с помощью знаков.

Однако директор звезды Маргарита Соколова оговорилась, что выход из комы — процесс длительный. Медики вот уже несколько дней периодически пытаются вернуть Марину в сознание, но пока окончательно этого сделать не удалось.

И вот наконец в беседе с РИА ФАН директор заявила, что певица МакSим пришла в себя и начала разговаривать с врачами. Правда, ее состояние все еще оценивается как тяжелое. Специалисты то уменьшают, то увеличивают дозу лекарств в зависимости от динамики.

Однако не все доверяют словам Маргариты Соколовой. Например, журналист Алексей Остудин на своей странице в “Фейсбук” заявил о том, что приближенные скрывают истину о состоянии артистки. Его возмущает тот факт, что поклонников и неравнодушных держат в неведении. “Как правильно должны вести себя менеджмент и особенно PR-служба тяжелобольного артиста? Прежде всего не врать. Не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует”, — написал журналист. Будем надеяться, он с некоторым запозданием все же высказался о менеджменте Юлии Началовой. А то еще накаркает…