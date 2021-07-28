Умер басист ZZ Top Дасти Хилл

Группа ZZ Top была образована в 1970 году, когда Дасти Хилл разошелся во взглядах с братом Рокки и ушел из его группы к Билли Гиббонсу, прихватив с собой Фрэнка Бирда. Таким образом, группа в неизменном составе просуществовала 51 год.

ZZ Top — одна из наиболее популярных групп саутерн-рока в истории. Только в США они продали более 25 миллионов копий альбомов.

Пик коммерческого успеха ZZ Top пришелся на середину 1980-х годов, когда в США начал вещание телеканал MTV. В значительной мере этому способствовал узнаваемый внешний вид музыкантов — длинные рыжие бороды Дасти Хилла и вокалиста Билли Гиббонса.

В 2000 году стало известно, что Хилл болен гепатитом С, однако музыкант смог победить болезнь и вернуться к творческой деятельности