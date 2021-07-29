29.07.2021, 09:30
ВИДЕО | Филипп Киркоров отвлекся на женскую попу — и был атакован змеей(3)
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Филипп Киркоров проводит время в Нью-Йорке, откуда регулярно публикует в своем Instagram фото и видео. Он попал на уличный фестиваль и немедленно стал снимать все происходящее на свой телефон, — передает “КП”. Тут-то и случился конфуз.
Артист показал танцовщиц в бикини с бодиартом на теле и довольно улыбнулся в камеру. Пока Киркоров озирался в поисках новых удачных ракурсов, стоящий рядом аниматор неожиданно положил ему на плечи питона.
Что было дальше, лучше смотреть: реакция поп-короля России неописуема. Кажется, такую высокую ноту он взял впервые в жизни.